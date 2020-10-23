帝御‧星濤入場費「三球」有找　兩房唔使六百萬

首批單位除了主打開放式至兩房細戶型外，亦包括今期首度引入的三房連儲物室及四房大宅「星濤雅御」，當中最低折實售價僅約1,074.8萬元起，呎價由13,075元起，相信對區內、外一眾換樓客源極具吸引力，成為進駐臨海豪宅區「升級」之選，但首張價單中只有四伙可供選購，十分矜貴。

配合推盤攻勢，發展商是次特別打造多個交樓標準示範單位，其中參照第1座16樓單位02打造的三房一套連儲物室大單位，實用面積817方呎，長方形大廳空間感十足，並連接面積27方呎露台，主人套房亦設面積16方呎工作平台，大大提升室內採光度，空氣亦分外流通。

同時，單位內廚房屬傳統「梗廚」設計，各式配套家電一應俱全，當中大部分廚具更升級選用德國品牌Miele，廚房面積亦相當充裕，更備有工作間連洗手間，方便家中外籍傭工所用。

至於最受市場歡迎的開放式及一房單位，當中開放式入場費折實低見298.84萬元，市場近年難得一見，而且今批價單其他一房及兩房單位，最貴折實家亦不過六百萬元，相對近日大圍新盤最平入場費超過六百萬元，帝御‧星濤價格相當吸引。

示範單位中最細的一房戶，根據第2座16樓單位17搭建，實用面積324方呎，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台。單位特別採用「拉趟式間隔牆」，於客、飯廳與睡房之間作分隔之用，令住戶可因應不同情況需要，靈活運用及改動全屋空間。至於主人睡房則備有浴室，屬套房式間隔。

為照顧市場上買家追求生活質素的要求，項目所有住宅單位均配備國際知名的衞浴設備，除了來自美國的KOHLER外，尚包括有德國Bette、德國Duravit及意大利the.artceram的優尚配置。當中浴室天花更預置藍牙擴音器，住戶可接駁移動裝置，細賞舒懷身心的樂章。特色單位浴室更設有先進的「智能魔鏡」，緊貼生活潮流。