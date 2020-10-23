帝御‧星濤入場費「三球」有找 兩房唔使六百萬
2020年10月23日 08:00
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屯門青山公路一向是低密度豪宅集中地，由帝國集團、香港小輪(00050)攜手發展，恒基物業代理負責銷售的青山公路青山灣段全新大型度假式住宅項目─帝御‧星濤，承接首期早前開盤熱銷之勢，剛公布首張價單推出123個位單位，當中竟有119伙價錢低過六百萬元，折實平均呎價14,585元，價格相對其他新界區銷售中項目實屬吸引，勢必再度掀起新一輪入票搶購熱潮。
首批單位除了主打開放式至兩房細戶型外，亦包括今期首度引入的三房連儲物室及四房大宅「星濤雅御」，當中最低折實售價僅約1,074.8萬元起，呎價由13,075元起，相信對區內、外一眾換樓客源極具吸引力，成為進駐臨海豪宅區「升級」之選，但首張價單中只有四伙可供選購，十分矜貴。
配合推盤攻勢，發展商是次特別打造多個交樓標準示範單位，其中參照第1座16樓單位02打造的三房一套連儲物室大單位，實用面積817方呎，長方形大廳空間感十足，並連接面積27方呎露台，主人套房亦設面積16方呎工作平台，大大提升室內採光度，空氣亦分外流通。
同時，單位內廚房屬傳統「梗廚」設計，各式配套家電一應俱全，當中大部分廚具更升級選用德國品牌Miele，廚房面積亦相當充裕，更備有工作間連洗手間，方便家中外籍傭工所用。
至於最受市場歡迎的開放式及一房單位，當中開放式入場費折實低見298.84萬元，市場近年難得一見，而且今批價單其他一房及兩房單位，最貴折實家亦不過六百萬元，相對近日大圍新盤最平入場費超過六百萬元，帝御‧星濤價格相當吸引。
示範單位中最細的一房戶，根據第2座16樓單位17搭建，實用面積324方呎，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台。單位特別採用「拉趟式間隔牆」，於客、飯廳與睡房之間作分隔之用，令住戶可因應不同情況需要，靈活運用及改動全屋空間。至於主人睡房則備有浴室，屬套房式間隔。
為照顧市場上買家追求生活質素的要求，項目所有住宅單位均配備國際知名的衞浴設備，除了來自美國的KOHLER外，尚包括有德國Bette、德國Duravit及意大利the.artceram的優尚配置。當中浴室天花更預置藍牙擴音器，住戶可接駁移動裝置，細賞舒懷身心的樂章。特色單位浴室更設有先進的「智能魔鏡」，緊貼生活潮流。