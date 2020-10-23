【專家點評】溫灼培：澳元70美仙關不容有失

從澳元利率期貨價格變化顯示，對於澳洲央行於11月3日舉行的議息會，市場估計會減息，由現在0.25厘降至0.1厘基本上已幾是共識。

鑑於澳央行行長洛威於本月初議息會上，高調質詢為何澳洲長債孳息率較其他主要貨幣的債息率水平要高，現時市場估計於下月議息會，澳洲央行甚至會加大1,000億澳元的量寬金額以購買長債。市場的預期也反映在澳洲長債息身上，於8月份，當時澳洲10年長債孳息率還處於1厘之上，相比一向只有約0.6至0.7厘的同年期美國長債息率，澳洲債券回報可謂相當吸引。這正是過去澳元匯價得到支持的原因，但現在這吸引力已不再。

因應基礎因素的轉變，料澳元短期要重上73美仙將有很大困難。相反，不能排除澳元可能會跌穿70美仙這龐大支持位。

如果失守70美仙大關，料澳元下一位置將考驗68美仙水平。不過，由於中國對鐵礦石需求有增無減，加上亞洲貨幣表現相對強，料這一切可降低澳元大幅下跌壓力，並於68美仙找到龐大支持。故此，澳元料維持橫行偏弱，直至疫苗面世把環球經濟推升再為澳元帶來動力。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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