iBond今日起接受認購 專家料每人可派2至3手

市況波動下，不少投資者尋找較穩陣投資產品，通脹掛鈎債券(iBond)為其中一個低風險之選，今日(23日)早上9時開始接受認購，認購期直至11月5日下午2時，記住每人只能遞交一份申請，重複認購不予受理。想知有何認購貼士，追實《東網》啦！

●iBond風險低兼具流動性

現時香港通脹水平低企及低息環境下，傳統銀行定存息大多不足1厘。星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪指，從息口角度而言，iBond的2厘回報率的確吸引，同時具備流動性。他預計往後本港通脹水平有望上升，屆時iBond息率亦會相應增加，即使再現通縮，市民仍有2厘的保底息。

●專家料認購人數達70萬，每人可派2至3手

金融科技巨企螞蟻集團擬於下星期二(27日)公開招股，城中兩大投資焦點「互撼」，究竟認購iBond還是螞蟻？耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬指，認購iBond的客戶一般偏向穩定收息，而認購螞蟻新股的客戶則以股票炒作為主，市民可視乎風險承受能力選擇。

iBond一向被視為穩賺之選，致富證券業務部主管郭家安預計，今年iBond認購人數或能達至70萬人，每人獲派2至3手。

●iBond保證利率上調至2厘

iBond與通脹水平掛鈎，受新冠肺炎疫情影響，香港連續3個月出現通縮，在通縮危機仍未完全消除下，新一批iBond保證2厘利率，即每手iBond每年可穩賺200元；倘若本港通脹率高於2%，市民則可獲派更多利息。

星展香港經濟師謝家曦預計，即使今年有低基數效應，明年通脹未必快速上升，以半年派息期計算，今年第4季及明年首季通脹率僅約1%，明年第2、3季約逾2%水平，及後將大致介乎約2%，即新一批iBond息率最終有機會維持「保底」水平。

●銀行認購優惠比較

多家銀行推出豁免收費優惠，介乎五免至十免不等，當中包括豁免手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費。需要留意，每間銀行的費用豁免或有所不同，認購前宜先貨比三家！

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