【專家點評】麥嘉嘉：華內需回暖　續擔要角

中國第3季經濟按年增長4.9%，雖然差過市場預期的增5.5%，但疫後復甦勢頭明朗。首3季經濟增速由負轉正，特別是九月工業和消費增速均好過預期，從需求、生產來看，今年第四季乃至全年有望保持目前形勢。

另外，零售已走出疫情帶來的衝擊，正處於恢復過程。最終消費支出對國內生產總值(GDP)拉動的點數，從第2季的拉低2.3個百分點，到第3季拉低1.7個百分點，反映出內需貢獻正持續恢復及上升，對於建構「內循環」的新發展格局非常有利。於內需全面回暖下，中國第4季經濟有望持續回升。

而從居民收入看，前3季度全國居民人均可支配收入實際增長0.6%，這和前3季度經濟增長0.7%，基本上是同步。今年10月26至29日，北京將召開第19屆五中全會，預期「十四五」規劃將以「雙循環」為戰略核心，讓內需扮演支撐經濟結構的力量。

策略上，中國會加大對高科技行業的投資，例如半導體、機械人、高端製造等。另外，數碼化轉型也是重要目標，也就是加速推動5G網絡、人工智能、資料中心、物聯網等「新基建」。消費升級趨勢仍會延續，健康、體驗、休閒等都會是受惠行業。投資者可趁調整分段收集相關行業的龍頭股。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(筆者為證監會持牌人)

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