想入手澳洲各大學區現樓？首期僅19萬港元起

踏入10、11月，不少家長正為子女籌謀赴澳洲升學的事宜。想透過「以房養學」實現子女零成本留學？全澳洲最大地產代理之一Ray White，本周將舉辦《澳洲各大學區現樓巡禮》，搜羅悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德及珀斯5大大學區的現樓及準現樓項目，首期僅低至19萬港元起，更提供樓價折扣優惠、印花稅回贈及租金保障計劃，方便大家選購質素高、優惠多的樓盤。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，澳洲作為舉世聞名的「教育大國」，但不少大學宿舍「一宿難求」，如墨爾本Monash大學，平均18名學生要爭1個宿位，故令「以房養學」概念應運而生，家長們透過買入鄰近大學區周邊物業，利用租金、升值等回報，補貼子女留學費用，而且對一批剛獲延長5年簽證的畢業生、進修人士同樣奏效，因可節省於當地的租金開支。

至於一批投資者，他亦指會視大學區周邊物業為「進可攻、退可守」的投資，主因有源源不絕的留學生租務市場，令物業抗跌力甚強，較少受經濟波動影響。

Ray White今次帶來的所有項目，全部可即買即收租，是實現「以房養學」的不二之選。如屬墨爾本市中心準現樓項目Paragon，位處市中心最中心地帶，5分鐘直達墨爾本大學、皇家理工大學(RMIT)，10分鐘又到達Monash大學，方便學生上學。項目更鄰近Melbourne Central火車站及購物中心、Queen Victoria Market、州立圖書館、唐人街等，起居生活不假外求。

Paragon為墨爾本市心極罕有的低密度住宅，屬3梯6伙設計，私穩度極高，提供1至3房單位，設5厘租金保障計劃。項目更內設3層高的室內園林「後花園」，同時涵蓋圖書館、電影院等五星級大型會所配套，方便住戶足不出戶散步和休息。

至於與悉尼大學(The University of Sydney)僅一街之隔、屬全新精品現樓項目Urban，許嘉宇則形容為最接近悉尼大學的屋苑，而且又可步行至悉尼科技大學(UTS)。

Urban提供1房至3房單位，實用面積由646-1,776呎不等；項目位處鑽石級人氣地段Camperdown，通往悉尼CBD及中央火車站Central Station僅15及10分鐘步程，另前往Central Park購物中心、Broadway購物中心、唐人街等又可舉步盡享，周邊配套極為方便。

布里斯本方面，大家則可放眼布里斯本South Brisbane摩天豪宅，開則涵蓋1至3房單位，實用面積由550至2,228呎不等。項目首期僅19萬港元起，許嘉宇更提到，發展商正提供10%的折扣優惠，相當於以九折價錢入手這個South Brisbane樓盤。

項目10分鐘車程便到昆士蘭科技大學、昆士蘭大學，步行9分鐘又到昆士蘭排名第一的Brisbane State High School公立高中，迅步即達TAFE Queensland(昆士蘭技術及職業學院)，可謂名校林立。

而且項目與CBD僅一河之隔，景觀開揚，將一線河景與摩天輪盡收眼底，又位處河畔珍稀地段South Brisbane心臟地帶，對岸直達耗資約36億澳元、打造的皇后碼頭綜合度假村Queen's Wharf Residences。

至於阿德萊德現樓項目East End，則由知名建築師Cheesman Architects打造，位於阿德萊德市中心，步行10分鐘即可直達阿德萊德大學及南澳大學。

項目主打2至3房單位，2房首期港元25萬起，呎價2,073元起，開則方正實用並連接賞景露台，更送全屋傢俬，可即買即入住或收租。步行4分鐘可到Rundle Mall購物中心，照顧一切購物、餐飲及生活所需。

另外位於珀斯市中心公寓NV，坐落西澳大學及科廷大學之間，毗鄰地鐵站、超市及大型購物中心，擁完善生活配套。項目首期僅20萬港元起，更享印花税回贈高達19.8萬港元。

對以上學區盤有興趣的人士，歡迎在本周六、日到尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery，參加澳洲各大學區現樓巡禮，屆時還有「以房養學」講座予大家參加。除了以上5大城市，若大家想搵其他澳洲大學區更多筍盤，Ray White都可以幫大家搜羅全澳任何城市、任何學區優質靚盤，歡迎大家蒞臨查詢。

澳洲各大學區現樓巡禮

日期：10月24及25日 (周六、日)

展銷會時間：上午11時–下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

「以房養學」講座

日期：10月24及25日 (星期六、日)

講座時間：下午1點∣下午3點∣下午5點 (全日三節)

與我們的專家聯絡：2376 1088