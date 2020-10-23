曼市摩天豪庭Viadux「雙鐵交匯」 入場費26萬英鎊起

在曼徹斯特，位於鐵路站上蓋的全新住宅項目非常稀有，所以Ray White 今期獨家代理英國曼徹斯特市中心的摩天豪庭Viadux，可謂機會難得。項目位於Metrolink鐵路上蓋，並且1分鐘步行即達Deansgate火車站，屬於市中心黃金地段富人區，加上鄰近兩大金融區的優勢，在「雙鐵交匯」黃金地段下，猶如香港「九龍站」上蓋豪宅，全市只此一家。

Viadux是由實力雄厚發展商Salboy及Ask Real Estate聯手打造的商住綜合體，樓高40層，可俯瞰曼徹斯特全市景致，總共提供375伙，戶型分一至二房單位，而且間隔四正實用，全是香港人喜歡的設計。Ray White聯席董事黃彩月Ria表示，此項目入場費26萬英鎊起，首付只需40多萬港元，並且在展銷期內還有獨家折扣優惠。

買樓三大重要因素「location, location, location」可謂在Viadux上完全體現：位處市中心富人區，生活所需一應俱全，例如五分鐘車程可以抵達大型購物商場Arndale Shopping Centre 及 Harvey Nichols百貨公司。

Ria表示，Viadux周邊環境亦盡顯其尊貴身價：樓宇毗鄰曼市地標Beetham Tower，和著名的酒店Hilton Manchester Deansgate。也位於兩大商業區附近，其中4分鐘步程便可以抵達媲美金絲雀碼頭的甲級商業區Spinningfields，多間知名銀行、跨國企業例如Barclays、RBS、Deloitte、HSBC，都將他們的辦公室設在這裏。此外，5分鐘車程亦可至新興商業區New Bailey。

Viadux所處文化氣息亦相當濃厚，僅五分鐘車程便可達當地兩所著名大學，University of Manchester及Manchester Metropolitan University。而且在商業區和大學區的聯合加持下，每年都會為該區提供龐大而且穩定的租務需求，有超過五萬名學生和白領作為租戶。有銀行的研究報告指出，曼徹斯特樓盤為優質收租型（Buy-to-Let）的投資產品。其租金回報是全英最高城市之一，平均達6厘。

未來前景方面，曼徹斯特是英國倫敦以外的經濟重地，同時作為「北方經濟引擎」計劃中心。有關計劃是打造經濟實力可以跟南部城市旗鼓相當的經濟區，以及解決經濟和資源過度集中在倫敦的現象。

Ria指出，其中連接倫敦和英國中北部的英國高鐵二號線（HS2），可以大大縮短倫敦至曼市的車程至一小時，預計可以為曼市帶來更多流動人口、就業機會及經濟增長，吸引更多本土或海外投資者、年輕族群及白領階級，並帶動房屋需求上升。

事實上，曼徹斯特近年的樓市一直以穩建及「租金回報」、「資本增值」雙贏而受追棒。在經歷脫歐及疫情逆境下，曼市樓價在過去一年錄得5%升幅。銀行研究報告亦指出，在未來4年，曼徹斯特市中心樓價預計將升近26%。加上其樓價較倫敦低一半，預期會繼續有不少倫敦的投資客改將目光北移。

Ray White於10月24至25日（星期六、日），為Viadux特設展銷會，當中會有曼市業主親身分享怎樣在樓花期物業升值60萬的經歷，萬勿錯過。

曼徹斯特 唯一鐵路站上蓋豪庭 Viadux 展銷會

日期: 10月24至25日 （星期六、日）

時間: 上午11時至下午7時

地點: 中環雲咸街60號中央廣場 29樓 2901室

【實戰數據分享】曼市業主親身解構 物業升值及租金收入

日期: 10月24至25日（星期六、日）

時間: 下午1時及4時 （每日兩場）

地點: 中環雲咸街60號中央廣場 29樓 2901室

與Ray White的專家聯絡 2376 1088