港股格局：姚浩然料24600至25000點上落
2020年10月23日 09:35
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美股近期窄幅上落，主因市場觀望大選選情、兩黨如何協調紓困方案以及等待科技公司業績。港股方面，他分析在螞蟻集團招股在即下，銀行結餘達3,800億港元，加上內銀近期收復估值，料在公布業績前仍可偏強支撐大市，料恒指將在24,600點至25,000點上落。
中資電訊股方面，他指近期雖有炒作但急升過後欠後勁，所以不鍾情此板塊，原因是就算5G亦不能推動ARPU現增長，建議跌穿止蝕位便要離場，不宜中長線持有。
至於一批車股，他指市場料長城汽車(02333)第三季業績不俗，並上調銷售預測及毛利增長，但因股價已累積一定升幅，所以進入尷尬局面。至於比亞迪股份(01211)，他認為市場留意公司新能源車業務及電池兩大亮點，所以推升股價，但個人較看好中概股蔚來汽車，建議想搭比亞迪順風車的散戶宜在135元上車。
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