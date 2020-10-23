港股格局：姚浩然料24600至25000點上落

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美股近期窄幅上落，主因市場觀望大選選情、兩黨如何協調紓困方案以及等待科技公司業績。港股方面，他分析在螞蟻集團招股在即下，銀行結餘達3,800億港元，加上內銀近期收復估值，料在公布業績前仍可偏強支撐大市，料恒指將在24,600點至25,000點上落。

中資電訊股方面，他指近期雖有炒作但急升過後欠後勁，所以不鍾情此板塊，原因是就算5G亦不能推動ARPU現增長，建議跌穿止蝕位便要離場，不宜中長線持有。

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