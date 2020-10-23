傳陸金所擬下周五美國掛牌 最多集資23.6億美元
2020年10月23日 09:42
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據外電報道，中國平安(02318)旗下陸金所計劃下周五(30日)於美國上市，最多集資23.6億美元(約184.08億港元)，集資所得擬用於產品開發、銷售及營銷活動、技術基礎設施投資及全球擴張等。
據陸金所向美國證券交易委員會提交的文件，將發售1.75億份美國存託股票(ADS)，每股作價由11.5至13.5美元不等，集資額介乎20.1億至23.6億美元，每兩份ADS相當於一股普通股，預計將在10月29日進行定價，翌日掛牌，股票代碼為LU。若最終以上限訂價，估值將接近330億美元。牽頭承銷商包括高盛、美銀、瑞銀、滙豐及平安證券。
截至6月30日底止6個月，陸金所盈利超過10億美元，總收入36.4億美元。
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