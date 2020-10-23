【瑞通推介】內銀股受捧 嚴選工行輪證
2020年10月23日 10:24
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（中新社圖片）
瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續觀望美國財政刺激方案的談判進展，另美國上周首次申領失業救濟人數減幅好過預期，道指隔晚收報28,363點，升152點或0.5%。恒指連升五日累漲627點或2.6%，今早曾跌逾100點，失守24700點，其後跌幅收窄。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
騰訊昨跌穿10天線、低見553元後獲承接，收市跌幅收窄至0.5%，報563.5元，四連升走勢告終；今早繼續偏軟，再跌穿560元關。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約180萬元淨流入。
吉利汽車昨於16.2至16.52元之間窄幅上落，收市微跌0.4%於16.3元，續守於各移動平均線之上。乘聯會表示，初步推算10月狹義乘用車零售市場在195.5萬輛左右，同比增約6%。另外，工信部預計明年中國汽車銷售回復正增長。吉利今早靠穩，於16.4元附近上落。昨各有逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。
內銀股延續近期強勢，並獲北水持續吸納。工行上日曾升逾3%，高見4.74元的兩個月高位，收報4.71元，升2.61%，月內累升超過17%。集團將於下周五公布第3季業績。工行今早靠穩，曾升抵4.75元，再創近期高位。昨有約4.4億元北水淨買入工行，輪證資金流方面，昨有近700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
吉利貼價、短期購(27739)，行使價16.52元，2021年1月到期，實際槓桿5.9倍；
吉利輕微價外、短期沽(24680)，行使價14.16元，2021年1月到期，實際槓桿5.9倍；
騰訊輕微價外、中短期購(26461)，行使價624.88元，2021年3月到期，實際槓桿6.5倍；
騰訊輕微價外、中短期沽(16851)，行使價509.9元，2021年2月到期，實際槓桿7.7倍；
工行輕微價外、中短期購(18491)，行使價5.48元，2021年2月到期，實際槓桿11.7倍；
阿里輕微價外、短期購(19135)，行使價330.18元，2021年1月到期，實際槓桿8.8倍；
阿里輕微價外、中短期購(26458)，行使價338.888元，2021年3月到期，實際槓桿6.9倍；
阿里輕微價外、中短期沽(28699)，行使價255.38元，2021年2月到期，實際槓桿6.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(65460)，收回價24,260點，槓桿比率43.4倍；
恒指熊證(69632)，收回價25,340點，槓桿比率31.7倍；
吉利牛證(53486)，收回價15.619元，槓桿比率11.5倍；
吉利牛證(53504)，收回價14.55元，槓桿比率6.8倍；
吉利熊證(64229)，收回價17.89元，槓桿比率7.6倍；
騰訊牛證(60174)，收回價539.8元，槓桿比率19.6倍；
騰訊熊證(53778)，收回價583.88元，槓桿比率17.5倍；
工行牛證(50636)，收回價4.28元，槓桿比率7.6倍；
工行熊證(51777)，收回價5.89元，槓桿比率3.4倍；
美團牛證(53436)，收回價248.9元，槓桿比率12倍；
美團熊證(63796)，收回價284.8元，槓桿比率12.1倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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