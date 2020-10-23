【瑞通推介】內銀股受捧　嚴選工行輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續觀望美國財政刺激方案的談判進展，另美國上周首次申領失業救濟人數減幅好過預期，道指隔晚收報28,363點，升152點或0.5%。恒指連升五日累漲627點或2.6%，今早曾跌逾100點，失守24700點，其後跌幅收窄。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

騰訊昨跌穿10天線、低見553元後獲承接，收市跌幅收窄至0.5%，報563.5元，四連升走勢告終；今早繼續偏軟，再跌穿560元關。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約180萬元淨流入。

吉利汽車昨於16.2至16.52元之間窄幅上落，收市微跌0.4%於16.3元，續守於各移動平均線之上。乘聯會表示，初步推算10月狹義乘用車零售市場在195.5萬輛左右，同比增約6%。另外，工信部預計明年中國汽車銷售回復正增長。吉利今早靠穩，於16.4元附近上落。昨各有逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

內銀股延續近期強勢，並獲北水持續吸納。工行上日曾升逾3%，高見4.74元的兩個月高位，收報4.71元，升2.61%，月內累升超過17%。集團將於下周五公布第3季業績。工行今早靠穩，曾升抵4.75元，再創近期高位。昨有約4.4億元北水淨買入工行，輪證資金流方面，昨有近700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

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