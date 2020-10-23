【大行觀點】中金：未來3至6個月內險股板塊具上升空間

內媒引述投行--中金表示，考慮到市場普遍預期中期內(3至6個月)長端利率保持較高水平甚至略有向上，因此新單增速水平和可持續性(即之後3個季度的增長情況)將成為決定這一輪保險股估值修復空間和時間長度的關鍵因素。

基於對影響新訂增速的6個因素的分析，該行嘗試估計2021年各家險企新單壽險新業務價值(NBV)增速：預計行業明年一季度NBV同比增長10至15%。值得注意的是，影響新訂增速的因素諸多且險企主觀調節空間大，因此與最終結果可能有一定偏差。該行認為未來3至6個月A/H保險板塊的確定性估值修復空間還有20至30%，部分個股空間超過40%。低估值+新訂增速更快的公司更具風險收益比。

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