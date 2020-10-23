SEMI：9月北美半導體設備出貨量創20年來新高

國際半導體產業協會(SEMI)周五(23日)公布9月北美半導體設備製造商出貨金額達27.5億美元，按月增3.6%，按年增40.3%，除了續創今年新高，亦創近20年來單月歷史新高。

外媒引述SEMI指，9月北美設備製造商銷售額表現再創新高，顯見儘管疫情與地緣政治緊張情勢帶來挑戰，半導體產業仍持續成長。隨着今年資料中心基礎建設和伺服器存儲需求增加，加上疫情以及美中貿易戰加劇，供應鏈為預留安全庫存，帶動晶片需求提升，是帶動今年晶圓廠設備支出大幅增長的因素。

隨着疫情持續，SEMI料晶片需求激增，包括通訊與IT基礎建設、個人雲端運算、遊戲與醫療電子裝置等領域，將推升全球晶圓廠設備支出增加，預計今年增幅將達8%，2021年有機會再增加13%。

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