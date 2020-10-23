調查：2021年全球永久遠距辦公人數將增加一倍

美國研調機構Enterprise Technology Research(ETR)調查顯示，明年全球永久遠距辦公的人力資源規模將翻一番！

外媒報道，ETR在9月調查約全球約1,200名來自不同產業的資訊主管(CIO)，受訪者預計明年永久遠距辦公的人數將佔公司總人力的34.4%，而疫情爆發前此比例僅16.4%，而在全球總人力當中，有72%正在遠距辦公；48.6%表示自從展開遠距辦公後，公司生產力提升，只有28.7%認為是下跌。當中，電信、金融和保險業的IT部門，生產力提升幅度最大，而能源、公用事業和教育提升程度較小。

調查又顯示，受訪者對明年展望較之前更樂觀，料科技預算支出提升2.1%；相較之下，今年受到防疫封鎖影響，科技支出下滑4.1%，顯示產業可望逐漸改善人力凍結的情形，甚至可以重啟IT計劃。

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