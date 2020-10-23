【大行觀點】PIMCO指四大趨勢續困擾全球經濟

外媒引述太平洋投資管理(PIMCO)最新發布的《2020年長期展望》中指出，在新冠肺炎疫情爆發之前，已預見各種長期破壞性趨勢－中國崛起、民粹主義、科技革新、與氣候變遷風險，將令投資環境變得嚴峻，而疫情爆發並加劇各種擾亂因素的影響，使得投資者面對更加艱難的挑戰，在未來可能會產生更加顯著的長期影響。

PIMCO的長期展望強調，投資者必須準備好因應各種破壞性趨勢，主動掌握隨着市場波動而浮現的投資機會。此外，失業率長期居高不下，勞工的技能可能退步；不確定性攀升可能長期壓抑企業投資活動；以及在大量財政與貨幣政策的支持下，形成愈來愈多「僵屍企業」，皆可能會對長期生產力的增長表現帶來壓力。

全球經濟環境都將身處困境，加上各種擾亂因素可能會一再觸發金融市場震盪，PIMCO預期未來3至5年，多數發達國家家的政策利率將維持在低水平，甚至進一步下降。

PIMCO又認為，負利率政策是各國央行的最後手段，且負利率環境延續越久，副作用也將愈顯著。不過，由於債券殖利率已來到低點，甚至出現負利率，一旦經濟活動再度受到負面衝擊，將有更多央行實行負利率政策，或是讓現有的負利率降得更低，進一步擴大收購各種金融資產。此外，近期通脹升溫的機率微乎其微，但長期而言投資者仍可運用美國抗通脹國債、孳息率曲線配置策略、房地產、甚至原物料等投資工具，以防範通脹風險。

美元方面，PIMCO料短期內美元有進一步走貶的機會。但長期而言，由於各種破壞性趨勢將不斷帶來衝擊，全球資金將反覆湧入美元避風港。

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