對沖基金大佬：錯過投資Apple等科技股？仲有呢個潛力之選…

華爾街對沖基金巨頭Paul Tudor Jones表示，全世界投資者都巴不得自己是蘋果公司(Apple Inc.)的早期股東。若錯過了，不用怕，還有類似標的，就是投資比特幣！

全球最大的虛擬貨幣比特幣10月累升兩成，周四(22日)創自2019年7月以來首次突破 13,000美元水平後見回吐，周五(23日)亞洲時段即市報12,963.6美元，升237.7美元或1.83%。

外電引述Paul Tudor Jones指，現在是比特幣的第一回合，它還有很長的路要走，他現在比以前更喜歡比特幣。其實，他非首次推介比特幣，5月份他就首次披露持有比特幣。

美國聯儲局史無前例的量化寬鬆政策(QE)，調整通脹目標框架接受一段期間高於2%，以抵銷物價上漲速度放緩利好加密貨幣走勢，正在為通脹埋下隱患，亦利好加虛擬貨幣走勢。隨着經濟復甦，新策略使投資者尋求新的通脹對沖。黃金、銅和長期孳息率曲線是更為傳統的通脹選擇，但都比不上比特幣的走勢。

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