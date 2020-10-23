中國經濟：外匯局指人民幣匯率穩健性好於預期

國家外匯管理局舉行新聞發布會，副局長、新聞發言人王春英表示，外匯市場穩定發展態勢更加鞏固，國際收支運行的平衡性好於預期，人民幣匯率的穩健性好於預期，外匯市場交易的理性程度好於預期，跨境雙向投資的活躍度好於預期。未來在內地經濟、政策、市場等基本面支撐下，中國外匯市場有望延續平穩發展態勢。在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平繼續保持雙向波動、基本穩定。

她表示，中國國際收支形成自主平衡的新模式。在自主平衡格局下，有順差項目就會有逆差項目，逆差並不一定意味着是風險問題。當前中國經常帳戶基本平衡、略有盈餘，跨境資本流動相對均衡，內在結構是比較合理、合意的。

當局將積極推動資本市場雙向開放，服務實體經濟發展。王指出，將統一合格境外機構投資者(QFII)/人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格要求，降低準入門檻，擴大投資範圍；統一銀行間債券市場和交易所債券市場開放政策，簡化準入管理，引入多級託管，優化資金匯出；啟動新一輪QDII額度發放。下一步，外匯局將繼續圍繞深化改革、擴大開放、服務實體，穩步推進金融市場改革開放，同時合理把握改革開放的方向、節奏和重點，保障改革平穩、開放有序。

數據顯示，今年1至9月境外投資者增持境內的債券和股票達到1,321億美元，增長47%。今年首三季對外直接投資789億美元，按年略降2.6%；境內主體通過港股通購買港股4,244億元人民幣。

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