中美科技戰：華為趕及囤積5G晶片　確保供貨三大電訊商

外電報道，在9月中美國祭出制裁前，華為要求台積電加快生產供貨，已囤積超過200萬顆關鍵的5G晶片，以確保2021年前繼續為中國營運商提供5G技術部署。

報道引述華為向中國電信營運商表示，儘管受美國制裁，其零件庫存仍有能力支持2021年以後的建設，並稱台積電自去年底起就已提高華為7納米核心晶片--天罡的產量，並在9月中禁令生效前應華為要求出貨超過200萬顆7納米的天罡晶片。天罡是華為針對5G基地台的數據處理作業所推出，華為去年表示，天罡運算能力較先前型號高出2.5倍，且安裝時間較標準4G基地台省下一半。

由華為旗下海思半導體設計的天罡晶片已證明對5G業務的長期發展非常重要，在美國政府對華為禁令正式生效前，華為主要依賴台積電向中國移動、中國電信以及中國聯通供應 5G晶片產品，目前上述的三大電信營運商正積極建立能夠覆蓋北京的5G網絡。

雖然目前仍不清楚這些晶片庫存能夠撐多久，華為輪值主席郭平上月表示，該公司通訊設備業務存貨仍充足，惟智慧手機部門仍在尋求供應。

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