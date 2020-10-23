【全球攬炒】世銀上調油價預測　疫情恐造成持續影響

世界銀行(World Bank)表示，新冠肺炎疫情可能對石油需求產生持續性影響，預測隨着大宗商品市場從疫情衝擊中復甦，金屬和農產品價格將溫和上揚。

世界銀行於最新發表的報告中，上調2020年和2021年的平均油價預測至每桶41美元和44美元，主要是中國工業活動復甦快過預期勢帶動需求緩慢。金屬和農產品價格預料向好，世界銀行預測兩者價格將在明年持續溫和上揚，預估分別上漲2%和1%，

疫情可能對石油需求產生持續性影響，主要因為消費和就業行為的改變。航空旅行可能永久減少，企業或轉而採用遙距會議，導致商務旅行下降，降低航空業的燃料需求。

世界銀行旗下Prospects Group負責人Ayhan Kose稱，在後疫情時代，這些國家須更積極執行政策，減少對石油收入的依賴。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299