新加坡第三季度私人住宅價格上漲0.8%

外媒報道，據新加坡城市重建局(URA)最終數據，當地第三季私人住宅價格按季上升0.8%。

新加坡第三季私人住宅價格按季錄得0.8%增長，與10月1日公布的市建局的快速估算沒有變化。反觀今年第二季增長0.3%，第一季度則下降1%。第三季，轉售市場增長了271.6%，從933個單位增長到3,467個單位，比上一季度增長271.6%；非有地房地產價格比前三個月上漲了0.1%。

外媒引述OrangeTee & Tie的研究與諮詢主管Sunine稱，價格上漲的原因是有土地的房屋以及城市邊緣和郊區的錄得大量購買。許多長期投資者和富裕的買家都在尋求房地產，因為許多人正從風險較高的資產中重新分配財富。

URA數據顯示，按地區細分，主要或核心中部地區的非有地房地產價格在第三季度下降3.8%，而上一季度下降2.7%。城市邊緣或中部地區其他地區的非登陸房地產價格上漲了2.5%，而上一季度則下降了1.7%。

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