港股格局：張智威籲減持內銀及內房股
2020年10月23日 10:57
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iBond和新股藥明巨諾(02126)已開始接受認購，連帶螞蟻集團將於下周二加入戰團開始招股，投資者資金有限，如何分配才可賺到盡？
信誠證券聯席董事張智威建議，投資者可善用現時多間證券行提供的100%孖展零利息認購iBond，最多付約100港元手續費，便不用拿數萬元出來分薄資金。
另投資者可以均等的資金分別認購上述兩隻新股。儘管以牌面計，螞蟻集團的質素較佳，但始終其市值龐大，預料上市首日股價升幅最多一成，藥明巨諾則有機會首日爆升三成，所以各用一半資金以孖展認購可提高勝算。
他表示，由於螞蟻招股勢抽走市場大量資金，將令大市短期難有可觀升幅，相信恒指在接近兩萬五水平已見頂，但回落幅度也不會多，應可守兩萬四。
因大市現已處高位，他建議投資者減持近期走勢轉弱的內房和物管股，航空股如國泰航空(00293)更要避之則吉。至於周五繼續支撐大市的內銀股，即使市場憧憬內地經濟復甦繼續快過其他地區、以及有望減少「讓利」幅度，但內銀本身的壞帳情況，以及息差收窄下生意繼續難做，現時仍不宜沾手。另一邊廂，投資者可考慮持有大型科技股，博螞蟻上市帶動新一輪科技股炒作。
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