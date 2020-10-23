港股格局：張智威籲減持內銀及內房股

信誠證券聯席董事張智威建議，投資者可善用現時多間證券行提供的100%孖展零利息認購iBond，最多付約100港元手續費，便不用拿數萬元出來分薄資金。

另投資者可以均等的資金分別認購上述兩隻新股。儘管以牌面計，螞蟻集團的質素較佳，但始終其市值龐大，預料上市首日股價升幅最多一成，藥明巨諾則有機會首日爆升三成，所以各用一半資金以孖展認購可提高勝算。

他表示，由於螞蟻招股勢抽走市場大量資金，將令大市短期難有可觀升幅，相信恒指在接近兩萬五水平已見頂，但回落幅度也不會多，應可守兩萬四。

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