港交所歡迎首批中港兩地ETF互掛計劃產品上市

港交所行政總裁李小加說，香港和深圳兩地各有兩隻ETF根據ETF互掛分別在港交所和深交所同時上市，為跨境ETF市場發展揭開新的一頁。ETF互掛可增加兩地市場的流動性，並為兩地市場提供更多元的投資機遇。他續指，這是持續致力將香港打造為亞洲領先ETF中心的成果。港交所將繼續與內地交易所及兩地監管機構共同探討和研究推動ETF通的相關工作。

另外，港交所與深交所今天亦簽署了合作備忘錄，共同推廣ETF互掛，見證兩地資本市場的深化互聯。

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