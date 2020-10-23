港交所歡迎首批中港兩地ETF互掛計劃產品上市
2020年10月23日 11:00
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香港交易所(00388)表示，歡迎首批香港與內地交易所買賣基金(ETF)互掛計劃的產品今天(23日)在香港和深圳兩地同時上市，推動更多ETF於香港及內地資本市場互掛。
港交所行政總裁李小加說，香港和深圳兩地各有兩隻ETF根據ETF互掛分別在港交所和深交所同時上市，為跨境ETF市場發展揭開新的一頁。ETF互掛可增加兩地市場的流動性，並為兩地市場提供更多元的投資機遇。他續指，這是持續致力將香港打造為亞洲領先ETF中心的成果。港交所將繼續與內地交易所及兩地監管機構共同探討和研究推動ETF通的相關工作。
另外，港交所與深交所今天亦簽署了合作備忘錄，共同推廣ETF互掛，見證兩地資本市場的深化互聯。
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