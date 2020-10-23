【高盛推介】京東跌逾2% 購沽證點揀？
2020年10月23日 11:02
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東股價今(23日)早回落，低開約1.7%後跌幅擴大，最新報316.2港元，跌逾2%，落後大市。事實上，京東近期表現亦落後阿里巴巴。有券商料京東今年第3季收入穩固，將可按年增長25.8%。該行上調京東目標價至380元，維持其「跑贏大市」投資評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近期認購證出現日買日賣的情況，當中昨日錄得約610萬元資流入。認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入。
京東購(28280)，行使價326.08元，2021年01月08日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。
京東購(24776)，行使價340.38元，2021年01月12日到期，實際槓桿7.3倍，熱門條款。
認沽證方面，行使價230元附近、明年1月份到期的產品為近期活躍條款。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的京東沽(25147)。
京東沽(25147)，行使價230.03元，2021年01月12日到期，實際槓桿8.7倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
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