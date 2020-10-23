華為首三季營業收入6713億人幣　按年增近一成

外媒報道，華為發布1至9月首三季業績，按照國際財務報告準則，營業收入6,713億元人民幣(下同)，按年增長9.9%，相對2019年同期收入增長24.4%，最新數據反映增長顯著放緩。淨利潤率為8%，低於去年同期的8.7%。該公司指，經營業績基本達到預期。

華為表示，在全球應對新冠肺炎疫情的背景下，公司全球供應鏈面臨巨大壓力，生產經營困難加大。公司將盡最大努力尋找解決方案，生存發展，將繼續與全球合作夥伴密切合作。

下一階段該公司將充分利用華為在AI、雲、5G、計算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G網絡紅利，幫助企業實現商業成功，幫助政府實現興業、惠民、善政的目標。

另方面，華為周四(22日)晚上舉行全球線上發布會，發表了四款旗艦手機，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+及Mate 40 RS。

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