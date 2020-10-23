【專家點評】鄧建初：抽新股贏錢攻略　真假消息如何分辨？

初哥曾經寫過幾篇關於「六親不認」的股壇老千術，有機會賺錢的地方，就有大鱷動腦筋布局上下其手。新股市場也不例外，上市前的消息層出不窮，真假難分，連超額1,000倍的熱門也如是。若然不懂分辨公司的真正價值，動輒借大孖展去抽，利息成本重，股價又升得不多，可能會輸入肉。不肯止蝕的話，甚至可能輸得一敗塗地。

近期新股熱火朝天，多隻同期招股上市，花多眼亂，初哥也感吃力，更何況是普通的散戶們？定要多花心思，抽絲剝繭去研究，才能找出真正值得下注的對象。最近有兩隻生物科技股上市，同樣有名牌包銷商團隊，其中一隻突然提前招股，另一隻落飛程度因而稍遜。我認為事有蹺蹊，於是建議客戶們只抽後者，不抽前者，果然後來居上，股價表現有過之而無不及。

企業良莠不齊，新股規例列明只要達到要求就可申請上市，而且獲批機會甚大，否則怎能維持全球新股集資排名三甲內呢？

除了熱門新股多人抽外，毫不起眼、規模較小的亦乘機來分一杯羹。然而，並不是每隻新股都會甫上市即升，掛牌迅即破發的何其多。間中突然有隻表現出眾的新股仔，不禁令人眼前一亮。

最近有一隻細眉細眼的新股仔招股，根據初哥多年打新心得，覺得此股甚具倍升條件，於是建議熟客可將之前所得利潤放膽一博。因為沒有硏究，他心懷恐懼，只肯用部分利潤去抽。落飛後，竟又來電告訴我，有人通風報信，謂此股可能上不了市。我說這樣最多退回金錢，並無任何損失，但如果擔心就退飛了吧！劇本如他所述，真是出通告延遲，但後來換了包銷商後只相隔數日便上市，一掛牌還要暴升倍餘。落飛抽中的，莫不贏錢笑呵呵！

數年前初哥也曾幫他抽一隻細價新股，大手落飛，因為當時是完全授權委託戶口，公布結果時他才得知抽中甚多，非常擔心。此股果然大升，到帳面勁賺3倍時，有一日我見盤路不對勁，於是想替他沽出，誰知他說收到消息會更上一層樓，不肯沽售。當日股價逆轉，一路下瀉，結果到他肯沽出時，已跌至只賺逾20％。發達之神，擦身而過。

抽新股遊戲，賺1倍以上或輸5、6成之機會幾乎參半，但只要能懂得分析，勝算是略高。從以上例子來看，就算獲得準確消息，亦並不一定成事。甚至有時因消息真實，反而市況不對路時，仍然硬信消息而不肯止蝕。寫到此處，腦海中又重回87年股災前的一些往事。

初哥有一位老友，87年前炒股發了達，進身上流社會認識名人，獲得了華資收購英資置地的消息。他大量買入期指，可惜碰着美股大跌。香港跟跌的那一日，眼見置地竟逆市而升，他滿懷信心下不肯平倉止蝕。終於聯交所話事人作出停市4日的決定，復市當日期指大瀉2,000餘點，他所持的重倉損失慘重，而那單收購行動亦馬上煞停。我探望他時的情景，歷歷在目。自此以後，筆者不喜歡聽任何小道消息，亦謹記「世事難料」這一句金石良言。萬種行情歸於市，就由市場告訴我們去向，摸着石頭過河，按策略行事算了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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