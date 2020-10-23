港元拆息︰1個月回軟至0.43厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.054厘；1星期企0.132厘水平；與樓按相關的1個月回軟至0.43厘；3個月持平，報0.54厘。

23/10/2020

隔夜 0.05482厘

1星期 0.13250厘

2星期 0.45821厘

1個月 0.43869厘

2個月 0.45607厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.68679厘

12個月 0.85946厘

22/10/2020

隔夜 0.05571厘

1星期 0.13250厘

2星期 0.42149厘

1個月 0.44107厘

2個月 0.46429厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.68679厘

12個月 0.86161厘

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