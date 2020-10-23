【專家樓評】陳永傑：減辣撤辣救市！勝在免成本

香港政府的財政儲備原本大約有1.1萬億元，經過兩輪防疫抗疫基金支出之後，因香港經濟收縮比預期嚴重，影響賣地收入及稅收。財政司司長陳茂波透露政府的財政儲備大降至8,000億元。政府要挽救經濟，用樓市減辣撤辣方式最好，勝在免成本。

政府挽救香港經濟，在應對新型肺炎大灑金錢，令財政儲備大減至8,000億元，所以，政府再派錢會變得手緊。加上又有填海工程計劃，儲備有乾塘之虞。

挽救經濟可在樓市減辣、撤辣，無疑少收了各種辣招印花稅的收入，卻除笨有精。因為此舉可以促使樓市成交大幅增加，樓市正常印花稅亦可以為政府帶來更豐厚收入，可能因減得加。

減辣撤辣之後的樓市，會為不少中小企業東主有套現機會，政府不單有更多正常印花稅收益，企業東主亦可用套現所得的資金，將生意繼續營運，保住大部分打工仔飯碗，不必政府打救。最重要是減辣徹辣是費用全免，不費政府分毫。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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