中國海外首9個月經營溢利按年升1.9%
2020年10月23日 12:12
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中國海外發展(00688)公布，今年首9個月，集團的經營業務收入為1,183億元人民幣(下同)，按年上升12.1%，經營溢利為388.2億元，按年上升1.9%。按集團於今年8月24日已公布的未經審核中期業績計算，即集團於第三季的經營業務收入為296.7億元，經營溢利為75.6億元。
在損失近兩個月開發建設、銷售時間的情況下，該集團2020年首9個月，連同合營公司及聯營公司累計完成合約物業銷售總額為2,571.9億元，按年上升4.3%。
第三季度，該集團以權益地價合共417.7億元在內地13個城市購入23幅土地，新增總樓面面積457萬平方米。
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