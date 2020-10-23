中國海外首9個月經營溢利按年升1.9%

在損失近兩個月開發建設、銷售時間的情況下，該集團2020年首9個月，連同合營公司及聯營公司累計完成合約物業銷售總額為2,571.9億元，按年上升4.3%。

第三季度，該集團以權益地價合共417.7億元在內地13個城市購入23幅土地，新增總樓面面積457萬平方米。

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