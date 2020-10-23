港股格局：葉尚志料大市氣氛保持良好

股市早段跌逾百點後回升。第一上海首席策略師葉尚志指由於螞蟻集團即將上市，加上下周將舉行五中全會，市場氣氛保持良好，不過須留意大市是否已完全反映消息，因而開始回調。

他表示，大選前後的波動性大，不過，市場正在期望美國財政刺激方案提前退出，早前美國政府不斷放水，相信新的財政方案會為股市帶來利好消息。

內銀股周五整體靠穩，他認為科技股龍頭估值高，現時市場出現避險情緒，資金轉移到市值同樣大的內銀股板塊，股份早前跌幅不少，而且內地經濟復甦，但市場的焦點落在第三季業績公布會否有所改善。

汽車股繼續強勢，市場期待五中全會的消息，主要議題為十四五規劃，提振內循環消費，未來政策方面會着重科技投入，汽車與半導體股份將從而受惠。

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