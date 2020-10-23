北控城市資源中標環境長效管護市場化服務項目

根據招標內容，北控城市環境服務將提供的服務範圍，包括但不限於城廂鎮、中寨鄉、社逕鄉、龍源壩鎮、龍下鄉、金龍鎮、陂頭鎮、南逕鎮、大吉山9個鄉鎮(包括793自然村及1,025個村小組)的鄉鎮農村保潔、環衞設置購置；9個鄉鎮280座公廁的日常保潔及維護管理；公共綠地保潔及雜草清除；9個鄉鎮健身器材的維護管理；河道及污水設施保潔等環衛業務。

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