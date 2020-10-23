北控城市資源中標環境長效管護市場化服務項目
2020年10月23日 12:27
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北控城市資源(03718)公布，全資附屬公司北控城市環境服務集團中標江西省贛州市全南縣村莊環境長效管護市場化服務項目，估計合約總值5,890萬元人民幣(下同)，料年收入1,963萬元，合約期為3年。
根據招標內容，北控城市環境服務將提供的服務範圍，包括但不限於城廂鎮、中寨鄉、社逕鄉、龍源壩鎮、龍下鄉、金龍鎮、陂頭鎮、南逕鎮、大吉山9個鄉鎮(包括793自然村及1,025個村小組)的鄉鎮農村保潔、環衞設置購置；9個鄉鎮280座公廁的日常保潔及維護管理；公共綠地保潔及雜草清除；9個鄉鎮健身器材的維護管理；河道及污水設施保潔等環衛業務。
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