和諧汽車新增兩間經銷商店舖

自7月以來，中國內地乘用車銷售市場持續反彈，公司新車銷售收入及售後服務收入均增長顯著，最近3個月平均按年增約51%及25%，豪華及超豪華品牌新車銷量按年增長約45%，庫存周轉天數約23天，銷售及行政費用率約為5.2%。

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