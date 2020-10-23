和諧汽車新增兩間經銷商店舖
2020年10月23日 12:34
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和諧汽車(03836)公布，近期新增「武漢賓利」及「南昌賓利」兩間經銷商店舖，目前已開始向顧客接受新車訂單及提供其他相關服務。另有6間獲授權之新建店舖，公司預計其建設工程均於本年度內竣工，達到可開業狀態，其中3間「寶馬」品牌、2間「法拉利」品牌，以及1間「雷克薩斯」品牌。
自7月以來，中國內地乘用車銷售市場持續反彈，公司新車銷售收入及售後服務收入均增長顯著，最近3個月平均按年增約51%及25%，豪華及超豪華品牌新車銷量按年增長約45%，庫存周轉天數約23天，銷售及行政費用率約為5.2%。
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