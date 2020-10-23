傳三菱重工將終止噴射客機研發計劃
2020年10月23日 13:47
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新冠疫情肆虐，全球航空旅遊需求大跌，傳三菱重工接近達成一項最終決定，終止區域型噴射客機SpaceJet的研發計劃。
外媒報道，上述計劃自2008年推出後就一再延遲，三菱重工認為，噴射客機項目在近期創造利潤的希望渺茫，該計劃已支出逾1萬億日圓研發成本，對集團的盈利構成壓力。據報三菱重工將在10月30日宣布這項消息，同時公布新一項中期事業計劃。
三菱重工原先計劃最快2021年度推出首架SpaceJet，全日空航空、日本航空及其他航空業者已預訂約300架這款90人座的SpaceJet。
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