新盤動向：會地啟德項目部署本季開售

發展商積極部署開盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司於今年第四季將推出啟德沐泰街12號住宅項目，項目分2期推售，第1期提供399個單位，戶型由開放式至三房不等。項目前臨維多利亞港，毗鄰啟德河，坐擁雙景觀優勢，現正待批預售樓花同意書。

他透露，集團今年首3季銷售成績理想，至今共售出965伙，套現約110億元，有信心年底前將突破1,000伙成交。主要成交集中於將軍澳區，尤以日出康城MARINI、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI為主，今年至今共售出810伙，佔可售單位870伙93%，共套現逾84億元。

至於同系啟德OASIS KAI TAK至今累售628伙，共套現逾79億元，僅餘少量單位待售。過去3個月，項目已接連售出2個低座、價值逾4,000萬元的特色單位。

另方面，旗下茶果嶺KOKO HILLS，為換樓買家推出全新優惠，當中優越建築期付款計劃，買家只需付5%臨時合約訂金，95%樓價餘款於交樓入伙前才要付清，原有二按及其他優惠仍然保留，彈性配合不同買家需要。

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