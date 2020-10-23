【零售浩劫】GAP擬4年內關閉350家門店

美國服裝品牌GAP表示，到2024年初將關閉220家GAP門店，並計劃在3年內關閉其在北美的130家Banana Republic商店。

外媒報道，GAP於投資者會議上公布了一項3年計劃，將關閉該公司在北美30%的GAP和Banana Republic門店，轉而將重點投放在網點和電子商務業務上。

不過，該公司計劃着力發展低價商店Old Navy和Athleta。高層表示，Old Navy為GAP Inc.的最大業務，最近一年的年銷售額為80億美元，預計到2024年初將增長到100億美元。該計劃是在未來三個年內開設30至40家新店年份。老海軍現在有大約1200家商店。

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