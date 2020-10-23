澳門博彩業未離險境　有建議賭企斬纜止蝕

眾所周知，賭業堪稱是澳門的經濟命脈，澳門6個賭牌將於2022年6月同時到期，澳門政府至今尚未提及博彩業賭牌發出數目，但賭牌的變動對澳門社會及市民就業都影響甚廣，賭牌到期後如何處理，頓成澳門經濟一項重大不明朗因素，也令6家賭企的經營蒙上重大不明朗因素。

禍不單行，今年一場疫情，重挫澳門旅遊及博彩業。類似金沙單一個第三季度已蝕逾43億元。依照目前的疫苖研發進度，不排除要到明年下半年才有望正式推出市場。換言之，明年賭企的經營前景亦難以樂觀。即使內地與澳門恢復通關，但突如其來的疫情變化，又會再打擊客源，致使澳門博彩業短期難望迎來全面復甦潮。

●投行料金沙今年蝕過百億

投資銀行普遍預計，金沙今年虧損將超過百億元。其中中金公司估計，金沙今年將錄得虧損16.45億美元(約128億港元)；中銀證券料其今年將蝕14.03億美元(約109億港元)；而麥格理則預計金沙今年會蝕13.76億美元(約107億港元)。相信其他五家賭企亦同樣面對類似的困局。

●賭企提早交牌須與政府達成協

澳門賭企今年錄得巨額虧損基本上已沒有懸念，2022年能否獲發賭牌又尚未可知，明年的經營環境極不明朗，與其繼續蝕住營運，有說法指賭企何不提早交還牌照止蝕斬纜，總好過多蝕一年，兼2022年分分鐘未獲發賭牌變成「冇仇報」？有分折指出，根據澳門的博彩法例，賭企要交還牌照，須先與政府達成協議，獲批賭牌公司對終止其作為立約方的任何合同的效力完全負責。當中或涉及賠償問題，而政府亦有權行政介入。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，幾可肯定今年第四季度澳門博彩業仍然未能恢復盈利，但隨着內地全面恢復對澳門的個人遊申請、澳門旅客數字逐步上升，相信博彩收入最壞的情況經已「捱過咗」。

不過，他補充，內地打擊跨境賭博資金，並且最近正草擬修例在刑法上寫明在內地招賭的罰則，都窒礙博彩業需求的回升，特別是貴賓廳博彩業務復甦路途會相對遙遠。

●第四季疫情反覆年關難過

雖然，內地全國公安機關出入境管理部門自9月23日起，已恢復辦理內地居民赴澳門的旅遊簽注，只是因為太近十一長假，部分未趕及辦證，故未全面反映在10月澳門的市道中。惟始終疫情反覆難料，非數據可以推敲，夾雜年關前的企業倒閉潮和失業潮高峰來臨，明年首季或之前行業持續低迷的可能性不能排除。國泰君案證券就預期，澳門博彩業較弱的復甦速度會在第四季及明年持續。

● 內地打貪衝擊貴賓廳業務

除了疫情及賭牌因素，投資界亦指出，中美爭霸令內地經濟受創，致使中央加強打貪，並積極追回海外貪腐公款，以充實國庫，這亦間接打擊澳門博彩業的貴賓廳業務，即使內地與澳門已通關，也無助貴賓廳業務復甦。

滙豐環球研究早前發表的報告就指出資金緊絀、內地到澳門的簽證申請變得嚴謹、高級賭客意欲減退等因素，都拖累着貴賓博彩業務的回復，故將今年澳門賭收的預測由按年跌64%下調至跌80%。

該行指出，包括7月時有賭業中介(俗稱疊碼仔)及其合作方的人員被捕、澳門當地流動性趨緊、疊碼仔因為新冠肺炎疫情而令追收債款出現問題等。更有賭業中介對該行表示，部分顧客到澳門的簽證申請被拒，另外有客人在申請簽證時，被要求披露到澳門的原因。種種情況都顯示監管風險上升。

除了客源供應量下跌之外，需求亦見低落，該行亦指出，主力高檔業務的博彩企業，表示內地高級顧客都擔心疫情和其他問題，令跨境到澳門賭博的意欲大減。不少一線城市出境簽證申請的網上預約亦乏人問津。

該行認為，上述情況都令澳門賭收的復甦或要延至明年下半年。該行料，貴賓業務到2022年只能回復到2016年的水平(當年是因為內地打貪而令賭收跌至低谷)。又預測2021及2022年的行業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)將分別按年下跌28%和3%。

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