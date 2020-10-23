【高盛推介】阿里巴巴低見297元　看淡沽證夠值博？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(22日)下跌不足0.1%；周五(23日)繼續下跌，最低見297港元，最新報297.4元，跌約0.8%。有券商因應阿里旗下螞蟻集團的估值、上市等因素，上調阿里至「買入」投資評級，目標價373元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，本周三及周四共錄得約440萬元資金流入。認沽證於同期亦共錄得約200萬元資金流入。此外，今日有資金留意認購證。

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