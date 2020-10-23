【高盛推介】阿里巴巴低見297元 看淡沽證夠值博？
2020年10月23日 14:49
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(22日)下跌不足0.1%；周五(23日)繼續下跌，最低見297港元，最新報297.4元，跌約0.8%。有券商因應阿里旗下螞蟻集團的估值、上市等因素，上調阿里至「買入」投資評級，目標價373元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，本周三及周四共錄得約440萬元資金流入。認沽證於同期亦共錄得約200萬元資金流入。此外，今日有資金留意認購證。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價300至330元間、3個月期以上產品中，槓桿最突出的阿里購(26699)。貼價的選擇可留意價外幅度約7%，年期約4個月的阿里購(26802)。投資者如計劃部署牛證，可留意屬遠牛的阿里牛(68609)，與現價有約13.4元差距。
阿里購(26699)，行使價329.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿7.4倍，行使價300至330元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購(26802)，行使價319.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、低街貨。
阿里牛(68609)，收回價284.18元，行使價282.18元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬行使價255至300元間，槓桿最突出的阿里沽(28997)。
阿里沽(28997)，行使價259.8元，2021年01月11日到期，實際槓桿8.1倍，行使價255至300元間產品中，槓桿最高。
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