歐股早段上揚　巴克萊飆4%

美國財政刺激方案及英歐貿易談判都未見有進展，惟公司業績向好下，帶動歐洲股市早段上揚，其中英股升0.73%；德股升0.34%；法股升0.66%。

巴克萊銀行第三季度淨利潤為6.11億英鎊，是市場預期的兩倍多，部分原因是與新冠肺炎相關的減損費用大幅減少，該行股價在早段上漲4.1%。另外，北歐銀行(Nordea Bank)發布業績後也上漲了5%。

平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)升近2%，公司周五上調了2020年利潤預期，因為中國強勁的第三季需求，幫助提升了平治品牌汽車的利潤率。

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