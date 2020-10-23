iBond開賣！券商推「零息」孖展認購優惠

通脹掛鈎債券(iBond)周五(23日)起接受認購，各券商出招吸客。

●耀才「免利息免按金」

新開網上證券帳戶的客戶，耀才提供「20股盈富基金加10股滙豐控股」優惠，及可享1個月「真正零佣」優惠，不收平台費，另額外再可享先收後回的「7個月零佣」。

●大華繼顯可享3萬元免按金

大華繼顯的新舊客戶，透過手機或網上認購iBond，可享3萬元免按金、免利息、免手續費、免託管費、免轉倉費、免代收股息費，以及免不動戶費。

●致富推孖展「0息9免」優惠

致富集團推出iBond孖展「0息9免」優惠，由周五(23日)至11月4日，投資者於致富集團認購iBond，可獲100%孖展零息計劃，免按金、免孖展利息、免認購手續費、免贖回費、免代收股息費、免存倉費、免不動戶費、免存入費、免平台費。

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