二手樓價指數按周升0.58%

二手樓價指數回升，中原城市領先指數CCL報176.85點，按周升0.58%。受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢同樣反覆，徘徊於176點至178點，正在尋底。今周七大指數齊升，是十四周首次出現，當中四大整體指數齊升，近三周出現兩次，是反映中秋節當周市況，預示樓價即將擺脫底位。

中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報180.20點，按周升0.52%，連續八周一升一跌，持續企穩180點水平，尋底過程漫長。CCL(中小型單位)報177.58點，按周升0.53%。CCL(大型單位)報173.06點，按周升0.88%。早前豪宅樓價走勢波動，指數於171點到177點之間反覆。

四區樓價三升一跌，是近六周首現。新界東CCL_Mass報190.02點，按周升0.56%，連升兩周共0.86%，近七周企穩189點水平，相信已尋底成功。新界西CCL_Mass報163.56點，按周升0.12%，早前急升及急跌，今周企穩163點水平。九龍CCL_Mass報175.09點，按周升1.46%，升幅為六周最大。港島CCL_Mass報185.99點，按周跌0.31%，走勢反覆，但未有跌穿六周前低位。

今天(2020年10月23日)公佈的指數，根據2020年10月12日至10月18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2020年9月28日至10月4日簽臨時買賣合約，是中秋長假當周市況。

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