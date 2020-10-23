【市後重點睇】港匯呈強　金價逼1910美元

美匯指數企92.9；港匯報7.75；離岸人民幣(CNH)高見6.6528；美元兌日圓見104.69；歐元企1.1830；英鎊報1.3092。金價直撲1,910美元。布油報42.26美元，紐油處40.43美元。道指期貨升75點。

●市後關注點

-21:45 美國10月製造業採購經理指數(PMI)

-中國海外首9個月經營溢利按年升1.9%。

●【全球攬炒】世銀上調油價預測，疫情恐造成持續影響。

●【零售浩劫】GAP擬4年內關閉350家門店。

●傳陸金所擬下周五美國掛牌，最多集資23.6億美元。

●調查：2021年全球永久遙距辦公人數將增加一倍。

●SEMI：9月北美半導體設備出貨量創20年來新高。

●對沖基金大佬：錯過投資Apple等科技股？仲有呢個潛力之選…

●日本10月製造業PMI回升至48，料未來數月復甦仍緩慢。

●英國9月零售額增4.7%勝預期，連升5個月。

●中國經濟：

-外匯局指人民幣匯率穩健性好於預期。

-內地民航冬春航班25日起換季，國內航線增20%。

●中美科技戰：華為趕及囤積5G晶片，確保供貨三大電訊商。

●華為首三季營業收入6,713億人幣，按年增近一成。

●【大行觀點】PIMCO指四大趨勢續困擾全球經濟。

●股民留意！阿里11月5日放榜，與螞蟻上市會「撞期」嗎？

●iBond今日起接受認購，專家料每人可派2至3手。

●虛銀Mox Bank開業一個月，累收3.5萬客戶。

●大埔滘住宅地截標，最少接獲7份標書。

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