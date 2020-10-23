【產經直播】港股短期突破冇難度？
2020年10月23日 16:13
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隔晚美股反覆，港股周五(23日)回升，最終收報24,918點，升0.535%。大市要突破25,000點喺咪冇難度？有傳螞蟻集團下周招股，等咗咁耐終於要嚟啦，短期阿里巴巴(09988)仲有冇力破頂？冇貨依家仲追唔追得過？
石油股份追落後，中海油(00883)公布首三季營業收入按年跌27.7%，但集團料全年石油產量可達標，股價周五(23日)收升7.27%，另外帶動中石油(00857)及中石化(00386)股價同步上升，「三桶油」又值唔值博？股民又應該揀邊一隻？
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