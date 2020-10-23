東涌樓市大鑊？泰籍航空機組人員減價15萬沽映灣園

中原張納賢表示，受到本地航空公司大規模裁員的影響，近日東涌二手市場議價空間有所增加，吸引不少外區人士伺機物色筍盤，帶動成交急增，過去3日連錄14宗成交。其中映灣園2座高層E室，實用面積543方呎，兩房間隔，享山景。

原業主為泰籍國泰航空機組人員，有感航空業前景暗淡，早前已辭職，準備回國展開新生活，並將自住單位叫價645萬元放售，減價15萬元，新近以630萬元沽出，呎價11,602元。新買家為外區上車客。原業主於2010年3月以250萬元買入，現轉手帳面獲利約380萬元，單位10年升值1.5倍。

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