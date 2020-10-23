金管局續指定9間機構作香港人民幣流動性提供行
2020年10月23日 16:54
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香港金融管理局宣布，繼續指定以下9間認可機構作為香港離岸人民幣市場的一級流動性提供行，有關指定於今年10月27日起生效，為期兩年，包括中國農業銀行(01288)、中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、法國巴黎銀行、中國建設銀行(亞洲)、花旗銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)及渣打銀行(香港)。
金管局表示，檢視了9間一級流動性提供行在過去兩年的表現，並認為上述銀行都是活躍參與離岸人民幣市場的機構，有效地發揮一級流動性提供行的功能。
金管局指，將繼續為各間一級流動性提供行提供20億元人民幣回購協議安排，以協助他們在離岸人民幣市場進行莊家活動及提供流動資金時管理其流動性，亦會繼續定時檢討該計劃的運作。
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