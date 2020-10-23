金管局續指定9間機構作香港人民幣流動性提供行

金管局表示，檢視了9間一級流動性提供行在過去兩年的表現，並認為上述銀行都是活躍參與離岸人民幣市場的機構，有效地發揮一級流動性提供行的功能。

金管局指，將繼續為各間一級流動性提供行提供20億元人民幣回購協議安排，以協助他們在離岸人民幣市場進行莊家活動及提供流動資金時管理其流動性，亦會繼續定時檢討該計劃的運作。

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