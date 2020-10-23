【中環剝花生】螞蟻上市水位少？專家醒你追揸沽策略

螞蟻集團或於下周招股，承銷商摩根士丹利給予螞蟻估值高達4,610億美元，比早前傳出估值目標2,800億美元更高！螞蟻勢成為香港歷來入場費最貴新股？水位仲有幾多？

至於大市方面，螞蟻預料吸金力強，在下周招股期間，市場流動性會否短暫受影響？此外，特朗普及拜登舉行美國總統選舉最後一場電視辯論後，選情依然未明朗，投資者是否要更審慎？

今集《中環剝花生》搵嚟南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，以及耀才證券研究部總監植耀輝同你分析。

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