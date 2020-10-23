深交所：ETF互通助粵港澳大灣區金融市場一體化
2020年10月23日 17:09
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深圳及香港交易所買賣基金(ETF)互掛正式開通，深圳證券交易所指，深港兩地交易閉所嚴格落實常態化疫情防控要求，分別舉行儀式，港交所(00388)行政總裁李小加亦有視頻致詞。深交所將深化粵港澳大灣區合作發展，在更高層次、更高目標上推進改革開放。
深交所表示，堅決扛起資本市場建設先行先試的責任，深入推進落實全面深化資本市場改革重點任務和先行示範區首批授權事項清單，不斷豐富金融衍生產品體系，完善跨境投融資產品種類，借鑑國際，推動構建與國際接軌的制度規則體系，以規則銜接深化粵港澳大灣區合作發展。
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