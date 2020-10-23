深交所：ETF互通助粵港澳大灣區金融市場一體化

深交所表示，堅決扛起資本市場建設先行先試的責任，深入推進落實全面深化資本市場改革重點任務和先行示範區首批授權事項清單，不斷豐富金融衍生產品體系，完善跨境投融資產品種類，借鑑國際，推動構建與國際接軌的制度規則體系，以規則銜接深化粵港澳大灣區合作發展。

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