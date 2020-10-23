名日‧九肚山首日開放示範單位 睇樓情況熱鬧
2020年10月23日 17:37
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大批新盤推出搶客。長實集團(01113)旗下沙田名日·九肚山，今日(23日)起開放示範單位吸客，售樓處參觀氣氛熱鬧，不少有興趣人士排隊等候睇樓。項目首張價單推出54伙，扣除最高總折扣22%，折實平均呎價17,730元，發展商表明較市價具有折讓，希望引起市場注意，第2張價單具8至10%調升空間，平均呎價料增至逾2萬元。
首批單位中，入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。
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