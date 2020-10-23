港交所MSCI衍生品交易及結算擬延伸至公眾假期

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，為MSCI產品引入假期交易的計劃，可以為客戶提供更多選擇，將繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力，致力發展香港成為亞洲衍生產品的交易中心。

港交所旗下香港期貨交易所正與香港證監會商討該計劃的具體安排，及確認內部系統是否準備就緒。該計劃落實與否，需視乎市場參與者的意見和系統準備情況，及監管機構的批准。最終定案及推出日期，將適時再作公布。

交易所參與者及結算所參與者並非強制要求參與該計劃。不過，為方便因應該計劃早作準備，有興趣參與的交易所參與者及結算所參與者必須注意有關安排，並開始評估其系統和操作的準備情況。

香港交易所自今年7月起推出了共38隻MSCI指數期貨合約，完善了現階段的MSCI期貨組合，並將因應市場情況，在今年內推出MSCI台灣(美元)指數期權。

MSCI期貨系列的未平倉合約在9月及10月顯著增加，反映市場對香港交易所MSCI衍生產品的需求殷切。截至周四(22日)，所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78,669張，較截至8月底的3,967張及9月底的44,066張持續增長。

香港交易所於今年5月與MSCI簽訂了授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權合約。

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