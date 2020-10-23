虧損擴大主要由於需要動用額外資源處理不可預見之地質狀況與建設項目之工地限制及客戶延誤移交若干工地區域及更改施工方法，繼而削弱施工效率，導致部分地基及地盤平整工程產生重大虧損；新冠病毒爆發帶來不利影響，導致宏觀經濟倒退，並提高集團與其客戶就竣工項目所完成建築工程磋商之難度；期內確認之合約資產減值虧損增加；基於公營及私營部門之合約價格受壓及經濟整體疲弱，導致地基及地盤平整市場之毛利率因競爭激烈而下降。

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