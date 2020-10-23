澳門賭業盈利大跌90%　學者指應考慮疫情發展交還牌照止蝕

賭業是澳門經濟的命脈。

賭業堪稱是澳門的經濟命脈，惟遭到新冠肺炎疫情持續打擊。有大型博彩業公司今年第三季淨收益總額按年大挫約90%，預計今年將虧損逾百億港元。有學者指出，澳門賭企如果陷入嚴重財困，應該視乎疫情發展，考慮交還牌照、關閉賭場止蝕。

澳門6個賭牌將於2022年6月同時到期，澳門政府至今尚未提及博彩業賭牌發出數目，但賭牌的變動對澳門社會及市民就業都影響甚廣，賭牌到期後如何處理，頓成澳門經濟，以及賭企一項重大不明朗因素。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，澳門經濟最大問題在於產業單一化，而且需要親身消費，所以非常容易受疫情、封關等因素衝擊。他指出，假如賭企縮小規模、裁員、停運，將會影響2022年發牌，預計大部分企業都不會考慮這些選項，寧願「蝕住做」。不過，賭企有必要計算清楚營運的成本，如果就算捱到發牌後，都無法轉虧為盈，就應該考慮交還牌照止蝕。

嶺南大學社會科學院院長暨經濟學系教授魏向東表示，賭企應該視乎疫情發展、訪澳人數，決定是否關閉。如果疫情持續，賭業需求持續疲弱，導致企業陷入財政困難，就應該考慮調整規模，甚至關閉賭場。不過，他指出現時整體經濟差，就算轉手酒店、賭場，都難以有好價錢。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299