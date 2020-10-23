iBond開賣！銀行指認購反應較以往炙熱
2020年10月23日 18:48
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新一批通脹掛鈎債券(iBond)今日(23日)開始接受認購，各銀行均表示今年iBond首日開售情況較以往炙熱。上海商業銀行指，iBond首日平均認購額約八萬元，較2016年錄得明顯增長。據過往經驗，iBond的銷情通常在開始認購後期更為活躍，預計會有更多客戶於11月截止日前認購。另外，客戶一般不會以孖展認購iBond，因預期反應熱烈，最終抽中金額不大，回報或不能抵消借貸利息支出。
星展銀行指，與2016年發行的最新iBond相比，首日認購量增長50%。在目前接近零息的環境下，2%保證回報相當慷慨，投資者遂尋找更高回報。
恒生銀行(00011)指，客戶首日認購iBond的反應熱烈，平均認購金額較過往為高。而在本行提供的線上線下認購途徑中，客戶較傾向透過網上銀行認購。
滙豐發言人指，iBond 開售首日反應熱烈，相較2016年iBond首日開售，透過滙豐申請的總金額有所增加。
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