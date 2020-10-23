OCEAN MARINI特色戶逾3517萬元售出雙破頂

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，剛以招標形式售出頂層特色戶，為T1A座70樓A室，實用面積1,476方呎，屬四房一套連工作間單位，設300方呎平台及1,156方呎天台，成交價3,517.3萬，呎價23,830元，無論售價及呎價均創出項目新高。

據悉，買家來自將軍澳區，鍾情單位的將軍澳海灣景觀，加上可享天台等。樓盤至今共售出486伙，套現逾50億元。而整個MARINI 、GRAND MARINI及OCEAN MARINI各期，至今合共售出1,595伙，套現逾148億元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299