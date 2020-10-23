新盤UPDATES：新界西臨海樓盤加入搶客

多個新盤同期推售，迅速吸納市場大批購買力，除了新界東鐵路上蓋大型項目繼續成為買家追捧對象外，新加入搶客戰場的新界西臨海樓盤亦錄不少認購登記。

●帝御·星濤暫錄約300票 日內加價加推

新盤認購反應踴躍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤首日開放示範單位予公眾參觀，初步反應理想，不少客源屬項目1期向隅客，反映樓盤開價具承接力，日內有機會加推單位應市，有條件加價，最快下周開售。市場估計，項目暫錄約300張入票，較首張價單推出123伙超額認購逾1.4倍。

●柏傲莊I次輪銷售錄逾2.1萬票 超購逾54倍

●名日‧九肚山首日開放示範單位 睇樓情況熱鬧

首批單位中，入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。

●富豪‧山峯頂層9800萬沽 呎價逾4萬今年新高

上述單位為四房四套間隔，實用面積2,436方呎，設有679方呎平台，天台2,140方呎，並設有泳池，景觀遼闊。該公司執行董事兼首席營運官范統表示，樓盤於本周內連環錄3宗大額成交，合共套現接近2億元。

●逸璟‧龍灣重推後錄交易告吹個案

荃灣西逸璟‧龍灣已屬現樓，早前啟動新一輪推售攻勢，據一手銷售資訊網資料，剛錄得交易告吹個案。單位為2座16樓E室，實用面積300方呎，原本於上周六(17日)以519.2萬元售出，呎價17,307元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●會地啟德項目部署本季開售

發展商積極部署開盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司於今年第四季將推出啟德沐泰街12號住宅項目，項目分2期推售，第1期提供399個單位，戶型由開放式至三房不等。項目前臨維多利亞港，毗鄰啟德河，坐擁雙景觀優勢，現正待批預售樓花同意書。

他透露，集團今年首3季銷售成績理想，至今共售出965伙，套現約110億元，有信心年底前將突破1,000伙成交。主要成交集中於將軍澳區，尤以日出康城MARINI、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI為主，今年至今共售出810伙，佔可售單位870伙93%，共套現逾84億元。

至於同系啟德OASIS KAI TAK至今累售628伙，共套現逾79億元，僅餘小量單位待售。過去3個月，項目已接連售出2個低座、價值逾4,000萬元的特色單位。

另方面，旗下茶果嶺KOKO HILLS，為換樓買家推出全新優惠，當中優越建築期付款計劃，買家只需付5%臨時合約訂金，95%樓價餘款於交樓入伙前才要付清，原有二按及其他優惠仍然保留，彈性配合不同買家需要。

●OCEAN MARINI特色戶逾3517萬元售出 呎價近2.4萬雙破頂

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，剛以招標形式售出頂層特色戶，為T1A座70樓A室，實用面積1,476方呎，屬四房一套連工作間單位，設300方呎平台及1,156方呎天台，成交價3,517.3萬，呎價23,830元，無論售價及呎價均創出項目新高。

據悉，買家來自將軍澳區，鍾情單位的將軍澳海灣景觀，加上可享天台等。樓盤至今共售出486伙，套現逾50億元。而整個MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI各期，至今合共售出1,595伙，套現逾148億元。

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