新盤UPDATES：新界西臨海樓盤加入搶客
2020年10月23日 19:54
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多個新盤同期推售，迅速吸納市場大批購買力，除了新界東鐵路上蓋大型項目繼續成為買家追捧對象外，新加入搶客戰場的新界西臨海樓盤亦錄不少認購登記。
●帝御·星濤暫錄約300票 日內加價加推
新盤認購反應踴躍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤首日開放示範單位予公眾參觀，初步反應理想，不少客源屬項目1期向隅客，反映樓盤開價具承接力，日內有機會加推單位應市，有條件加價，最快下周開售。市場估計，項目暫錄約300張入票，較首張價單推出123伙超額認購逾1.4倍。
●柏傲莊I次輪銷售錄逾2.1萬票 超購逾54倍
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，下周日及一將合共推出378伙進行次輪銷售，發展商今日截止接受認購，共錄得逾2.1萬張入票登記，超額認購超過54倍。配合未來數天抽籤及售樓等程序進行，該盤設於荃灣的展銷廳及示範單位，由明日起至下周一將會暫停開放予公眾參觀。
●名日‧九肚山首日開放示範單位 睇樓情況熱鬧
大批新盤推出搶客。長實集團(01113)旗下沙田名日·九肚山，今日起開放示範單位吸客，售樓處參觀氣氛熱鬧，不少有興趣人士排隊等候睇樓。項目首張價單推出54伙，扣除最高總折扣22%，折實平均呎價17,730元，發展商表明較市價具有折讓，希望引起市場注意，第2張價單具8至10%調升空間，平均呎價料增至逾2萬元。
首批單位中，入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。
●富豪‧山峯頂層9800萬沽 呎價逾4萬今年新高
豪宅新盤屢錄高價承接。百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛售出第5座11樓頂層特色戶Sky Pool Penthouse，連兩個車位成交價9,800萬元，呎價40,230元更創出項目今年新高。
上述單位為四房四套間隔，實用面積2,436方呎，設有679方呎平台，天台2,140方呎，並設有泳池，景觀遼闊。該公司執行董事兼首席營運官范統表示，樓盤於本周內連環錄3宗大額成交，合共套現接近2億元。
●逸璟‧龍灣重推後錄交易告吹個案
荃灣西逸璟‧龍灣已屬現樓，早前啟動新一輪推售攻勢，據一手銷售資訊網資料，剛錄得交易告吹個案。單位為2座16樓E室，實用面積300方呎，原本於上周六(17日)以519.2萬元售出，呎價17,307元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●會地啟德項目部署本季開售
發展商積極部署開盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司於今年第四季將推出啟德沐泰街12號住宅項目，項目分2期推售，第1期提供399個單位，戶型由開放式至三房不等。項目前臨維多利亞港，毗鄰啟德河，坐擁雙景觀優勢，現正待批預售樓花同意書。
他透露，集團今年首3季銷售成績理想，至今共售出965伙，套現約110億元，有信心年底前將突破1,000伙成交。主要成交集中於將軍澳區，尤以日出康城MARINI、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI為主，今年至今共售出810伙，佔可售單位870伙93%，共套現逾84億元。
至於同系啟德OASIS KAI TAK至今累售628伙，共套現逾79億元，僅餘小量單位待售。過去3個月，項目已接連售出2個低座、價值逾4,000萬元的特色單位。
另方面，旗下茶果嶺KOKO HILLS，為換樓買家推出全新優惠，當中優越建築期付款計劃，買家只需付5%臨時合約訂金，95%樓價餘款於交樓入伙前才要付清，原有二按及其他優惠仍然保留，彈性配合不同買家需要。
●OCEAN MARINI特色戶逾3517萬元售出 呎價近2.4萬雙破頂
會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，剛以招標形式售出頂層特色戶，為T1A座70樓A室，實用面積1,476方呎，屬四房一套連工作間單位，設300方呎平台及1,156方呎天台，成交價3,517.3萬，呎價23,830元，無論售價及呎價均創出項目新高。
據悉，買家來自將軍澳區，鍾情單位的將軍澳海灣景觀，加上可享天台等。樓盤至今共售出486伙，套現逾50億元。而整個MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI各期，至今合共售出1,595伙，套現逾148億元。
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